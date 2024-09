Inter-Milan, un problema grave in rosa. Manca la fascia destra

Inter-Milan è la partita della svolta, ma al contrario. In positivo per i rossoneri, in negativo per i cugini. Simone Inzaghi ne esce con diversi problemi, tra questi la fascia destra. Una possibile soluzione.

PROBLEMA – A destra l’Inter ha problemi piuttosto gravi. Sia con Matteo Darmian che con Denzel Dumfries i risultati rimangono gli stessi e l’efficacia offensiva è ai minimi. L’olandese in Inter–Milan non si è mosso, senza palla fa spazientire anche Nicolò Barella e non dà mai la profondità. Alessandro Bastoni ha spesso cercato i cambi di gioco, Dumfries non ha seguito con il pensiero quei lanci e non ne ha ricevuto nemmeno uno.

Inter-Milan, la fascia destra è deserta

QUESTIONE – Se a sinistra con Federico Dimarco o Carlos Augusto l’Inter crea pericoli e lo fa in modo continuativo, dall’altra parte è tutto il contrario. La fascia destra continua ad essere un problema, a maggior ragione quando Benjamin Pavard non è in condizione per fare la fase offensiva. Manca pericolosità, manca qualcuno che possa dare la scintilla in quella zona di campo. Una soluzione esiste? Una può esserci e tornerà ad ottobre. Si tratta di Tajon Buchanan, che comunque rientrerà da una frattura della tibia. Non andranno su di lui le responsabilità, rimane però una speranza per una fascia che sia almeno paragonabile alla sinistra. Per ora non c’è storia.