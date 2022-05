Inter e Milan, orari a confronto: l’ultimo jolly è rossonero (con il rischio +5/6)

Inter e Milan rischiano di contendersi davvero lo Scudetto fino all’ultima giornata di Serie A, sebbene il calendario dia l’ultimo jolly ai rossoneri. La prossima giornata può già essere decisiva per l’assegnazione del titolo. Pressioni in aumento, soprattutto in casa nerazzurra

(PEN)ULTIMA GIORNATA – Domenica 15 maggio 2022 può già essere assegnato lo Scudetto di questa stagione. Il calendario di Serie A a Milano metterà di fronte il Milan capolista contro l’Atalanta, che cerca ancora un posto in Europa (League, ndr). E l’Inter seconda in casa del Cagliari, che ha bisogno degli ultimi punti per salvarsi ed evitare l’incubo Serie B. Si riparte dai 2 punti di distanza, che purtroppo valgono per 3 (vedi editoriale). E virtualmente potrebbero anche raddoppiare prima di Cagliari-Inter, che si preannuncia essere l’ultimissima spiaggia per arrivare all’ultima giornata. Infatti, Milan-Atalanta si giocherà a partire dalle ore 18:00 e terminerà poco prima delle 20. Ciò significa che l’Inter, in campo alle ore 20:45 a Cagliari, conoscerà già il risultato rossonero prima del fischio d’inizio. E quindi la distanza aggiornata, con il rischio +5/6 dietro l’angolo. In casa Inter, oltre a sperare in un regalo atalantino e fare risultato in Sardegna, si riparte da un obiettivo: far sì che l’orario dell’ultima giornata coincida con quello del Milan. Significherebbe che lo Scudetto non verrà assegnato già [al Milan, ndr] domenica 15 maggio, bensì il 22. Ed è l’unico modo che ha l’Inter per tenere vivo il sogno tricolore, che sta sfumando di giornata in giornata…