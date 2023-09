Inter-Milan, mai un match qualsiasi: momento per mostrarsi vincenti!

Inter-Milan non è mai stata, non è e non sarà mai una partita qualsiasi. La città attende trepidamente questo appuntamento e il popolo nerazzurro spera solo in una eventualità: la vittoria.

ATTESA − Inter-Milan, è arrivato il primo appuntamento dell’anno con il Derby di Milano. In città si respira una strana aria, quella dell’attesa. Ma un’attesa trepidante perché, si sa, a Milano perdere vincere pareggiare questa partita cambia moltissimo. Per entrambe le parti, tanto quella nerazzurra quanto quella rossonera. L’Inter arriva al big match per eccellenza con quattro derby vinti consecutivamente tra Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League nella scorsa stagione. Questo dato deve allora dare consapevolezza, ma mai troppa sicurezza di sé: bisogna restare concentrati e affrontare la gara con la giusta tensione. Quella tensione positiva che ti spinge a dare sempre il meglio.

Inter-Milan, è il giorno del Derby di Milano! È il momento di mostrarsi (ancora) vincenti

OCCASIONE − Inter-Milan, così, diventa un’occasione. L’occasione di mostrarsi ancora una volta vincenti. E anche più forti dal momento che gli innesti possono, devono e vogliono fare tutta la differenza del mondo. Il Milan da affrontare, per la prima volta in questa stagione 2023/24, è un Milan totalmente rivoluzionato. Perciò bisogna fare attenzione a qualsiasi tipo di insidia. La squadra di Simone Inzaghi, dal canto suo, gioca uno splendido calcio, ha colonne portanti come Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco su cui fare affidamento. Ha Hakan Calhanoglu che basta nominare per evocare qualsiasi sensazione di rivalsa contro i rossoneri. Questa volta c’è anche un Marcus Thuram in più da tenere d’occhio visto che ha scelto di vestire la maglia dell’Inter, rifiutando proprio quella milanista. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Non resta che portarli in campo.