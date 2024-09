Inter, col Milan un inspiegabile problema di approccio

Inter-Milan ha visto lo sgradito ritorno di un vecchio vizio della squadra di Inzaghi. Quello di sottovalutare l’avversario. Un fatto singolarmente grave in un derby.

RITORNO AL PASSATO – Due anni fa, nel periodo più difficile della gestione Inzaghi, spesso si discuteva l’approccio della squadra alle partite. Un problema che coinvolgeva le sfide con le piccole, quelle percepite come più semplici. Una sottovalutazione dell’impegno che poi complicava le gare stesse, compromettendo il risultato in diverse occasioni. Un limite poi ampiamente superato nella scorsa stagione, quella dello scudetto. All’improvviso nella sfida col Milan l’Inter è ricaduta in questo vecchio vizio. Un problema singolarmente grave visto il livello della sfida. E che quindi diventa preoccupante.

BIG MATCH SOTTOVALUTATO – Inter-Milan infatti, in primo luogo, era un big match. Quindi una gara da non sottovalutare in termini assolut. Per quanto i rossoneri abbiano vissuto un inizio di stagione difficile. In più, un derby è sempre un derby. E la classifica è ancora corta. Gli uomini di Inzaghi insomma avevano tutto per tenere alta la guardia. Anche per i recenti trascorsi, vista la continua rivalità ai vertici della classifica. Invece qualcosa è andato storto. L’Inter è ricaduta nel vecchio vizio. Ha dato la gara se non per vinta almeno per facile. E questo approccio ha compromesso tutto l’andamento del match. Concretizzandosi in errori superficiali, mancanza di comunicazione, incapacità di calarsi nello spirito della partita. Venendo infatti travolti. Un problema che Inzaghi non pensava di dover affrontare vista l’ultima stagione. Che invece è riemerso e va cancellato al più presto.