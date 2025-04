Inter-Milan IN tre punti: Inzaghi Game Over ma solo in Coppa Italia

Inter-Milan termina con il quinto e ultimo atto esattamente com’è iniziata la stagione… perdendo. Inzaghi saluta malamente la Coppa Italia. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo il Ritorno delle Semifinali di Coppa Italia

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi cade (nuovamente…) sotto i colpi del Milan, allenato dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao, che giocherà la Finale di Roma. Niente “vendetta” nerazzurra nel Derby di Milano né contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che oggi dovrebbe ufficializzare il suo pass eliminando anche l’Empoli di Roberto D’Aversa, già battuto 0-3 all’andata. Analizziamo Inter-Milan (0-3) di Coppa Italia in tre punti.

Inter in crisi di risultati: ecco i numeri nerazzurri che fanno tremare Inzaghi

1. PERIODO PIÙ NERO CHE AZZURRO L’Inter a San Siro tocca il punto più basso della sua stagione. Più basso della Finale di Supercoppa Italiana, probabilmente. Dopo la sconfitta di Bologna (1-0) arriva quella nel Derby di Milano “casalingo” di Coppa Italia (0-3). E considerando il pareggio contro il Bayern Monaco in Champions League (2-2), l’Inter non vince dalla sfida contro il Cagliari in Serie A (3-1). Un periodo fatto di alti e bassi. Più bassi che alti. Solo due vittorie nelle ultime cinque partite… ma anche nelle ultime sette. Una striscia non più lunga di due vittorie consecutive. Zero gol segnati nelle ultime due partite. Quattro subiti. Quindici nelle ultime tredici. Numeri che descrivono bene il momento negativo dell’Inter e che non possono far sperare in bene per il finale di stagione: la testa è già alla Roma. E dev’essere così… senza distrarsi con il Barcellona.

Inter-Milan di Coppa Italia chiude un cerchio: stagione stracittadina da dimenticare

2. QUESTIONE DI STIMOLI – Zero vittorie su cinque Derby di Milano stagionali devono far riflettere. Analizzare (cosa?). E ripartire (subito!). Senza perdere altro tempo… e partite. Dalla Roma al Como, passando per tutti gli altri appuntamenti ancora in calendario. Sì, Barcellona compreso. L’Inter di Inzaghi in questa stagione – che non è compromessa – ha diversi problemi, che spaziano dalla tipologia di avversario alla tipologia di partita. Fa più fatica in Italia che in Europa, segno che a mancare sono gli stimoli e non la qualità. E fa fatica contro squadre in grado di leggere in anticipo le mosse nerazzurre, anche se oggettivamente meno forti. Il caso del Milan di Sergio Conceicao è emblematico: 20 punti separano le due squadre in classifica ma sarebbero addirittura 23 in 31 partite senza considerare gli scontri diretti. E non è la notizia peggiore…

Un mese alla fine per Inzaghi: Inter dal sogno Triplete alla paura “Zeru Tituli”

3. DAL TRIPLETE INTER AL TRIS MILAN – Nel gioco delle rotazioni riposano quattro titolari (Yann Sommer, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Hakan Calhangolu). Altri due sono fuori per infortunio (Denzel Dumfries e Marcus Thuram). Tutto giusto. Si traduce in un’Inter a metà: metà titolari in campo, metà riserve. Un’Inter che dura metà partita. Un tempo. Anche meno. Subìto il primo gol (36′), partita finita. L’Inter non è in grado di reagire e recuperare lo svantaggio. Lo 0-3 finale di Inter-Milan segna l’uscita nerazzurra dalla Coppa Italia: la seconda beffa firmata Sergio Conceicao dopo la Supercoppa Italiana. Il sogno Triplete finisce qui.