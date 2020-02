Inter-Milan, il duello de Vrij-Ibrahimovic una delle chiavi. Ecco perché

Zlatan Ibrahimovic è atteso dall’incontro col suo passato, ma di fronte avrà la miglior difesa della Serie A guidata da Stefan de Vrij. Inter-Milan potrebbe essere decisa dall’esito dei duelli individuali. Ecco come Pioli e Conte hanno pensato di fronteggiarsi.

TENSIONE – Il cronometro scorre, le lancette fremono. Mancano meno di ventiquattro ore a Inter-Milan e la troposfera retorica sta lasciando spazio ai discorsi di campo. Restano da sciogliere gli ultimi dubbi da entrambe le parti. Quello principale riguarda la porta dell’Inter, con Daniele Padelli in vantaggio su Samir Handanovic (QUI la probabile nerazzurra). A San Siro saranno di fronte la miglior difesa della Serie A e uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio. Si parla ovviamente di Zlatan Ibrahimovic, chiamato all’appello contro il suo passato nerazzurro. Lo svedese ha fatto di tutto per recuperare dagli acciacchi della settimana scorsa. Difficilmente darà forfait in una sfida simile, ma avrà di fronte pane per i suoi denti tra le fila avversarie.

INCASTRI – La retroguardia di Antonio Conte, infatti, sarà guidata da Stefan de Vrij. L’olandese, partita dopo partita, dimostra di sentirsi a suo agio nella difesa a tre. La copertura dei difensori esterni, più avvezzi alla marcatura, alleggerisce l’ex Lazio da eccessivi compiti difensivi. Il duello tra de Vrij e Ibrahimovic potrebbe essere una costante della partita, soprattutto qualora il Milan dovesse decidere di scavalcare puntualmente il pressing alto in fase di costruzione. A quel punto l’olandese avrà bisogno del supporto di Milan Skriniar e Diego Godin (o Danilo D’Ambrosio), in copertura preventiva. De Vrij potrebbe pagare dazio da un punto di vista fisico e il 3-5-2 soffre tradizionalmente la presenza di trequartisti e mezze punte negli interstizi del pacchetto arretrato. Il corretto incastro tra il gigante svedese e la gabbia nerazzurra, preparata ad hoc da Antonio Conte, sarà una delle chiavi di lettura della sfida epica tra Inter e Milan.