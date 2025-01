Inter-Milan, Frattesi ricorda il passato per cambiare una realtà

Inter-Milan si disputerà stasera 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riyad. Un calciatore molto chiacchierato del club nerazzurro, Davide Frattesi, spera di sfruttare le eventuali opportunità emergenti nel corso dell’incontro per regalare la vittoria finale ai nerazzurri.

IL PUNTO – Inter-Milan è la finale della Supercoppa Italiana 2025. Il club nerazzurro si presenta alla sfida con l’obiettivo di conseguire il suo quarto trionfo consecutivo, il terzo di fila a Riyad. Per l’occasione, il calciatore più discusso in chiave mercato, ossia Davide Frattesi, si auspica di avere la possibilità concreta di incidere sull’incontro. Il centrocampista italiano, che non ha raccolto il minutaggio sperato quando il campionato è giunto al giro di boa, non si è arreso al fatto di non poter vedere crescere la frequenza della sua presenza in campo. Ecco che le voci riguardo una sua potenziale uscita a gennaio, o in estate, devono essere contestualizzate e ridimensionate.

Frattesi e la personalità mostrata nei precedenti Inter-Milan

DOLCI RICORDI – Frattesi si è ben disimpegnato nei primi due derby da lui disputati contro il Milan. Entrambi caratterizzati da un elemento di “storicità” tali da farli entrare a pieno titolo nella storia delle sfide stracittadine. Il primo, conclusosi con il punteggio di 5-1 per l’Inter, nel quale proprio l’italiano ha trovato la rete del definitivo +4. Il secondo, quello che ha certificato la seconda stella sul piano formale, nel quale Frattesi ha ottenuto il primo grande successo di squadra della sua carriera.

LO SCENARIO – Su queste basi, l’ex Sassuolo intende rinnovare la sua storia positiva contro i rossoneri in occasione della finale di stasera. Per farlo, Frattesi avrà bisogno di approcciare alla partita con la sua consueta cattiveria agonistica, mostrando che quella fame di imporsi continui ad accompagnare in maniera strutturale le sue prestazioni in campo. Anche perché la stessa Inter non ha alcuna intenzione di farne a meno.