Inter-Milan e l'emergenza difesa. Conte, tutto su de Vrij: perno del 3-5-2

Inter-Milan è ormai alle porte, ma Antonio Conte ha ancora diversi dubbi importanti di formazione. Le assenze sono molte tra i nerazzurri, soprattutto dopo gli ultimi casi di Covid-19. A questo punto, sarà preziosissimo il contributo di Stefan de Vrij in difesa

PIENA EMERGENZA – Antonio Conte si trova a dover fare la conta delle assenze in vista di Inter-Milan. Soprattutto in difesa, la situazione va tenuta in grande osservazione. Le positività di Skriniar e Bastoni al Covid impongono scelte chiare al tecnico nerazzurro. Con D’Ambrosio e Kolarov, che a meno di clamorosi recuperi dell’ultimo minuto, saranno titolari, de Vrij dovrà essere il baluardo in grado di arginare Ibrahimovic e compagni. L’olandese (qui le sue parole odierne) si conferma come il permo del 3-5-2 (o 3-4-1-2 che dir si voglia) del suo allenatore. Impostazione, difesa e marcature preventive uniti a visione e senso della posizione: Inter-Milan dovrà essere l’ennesima prova della sua leadership.