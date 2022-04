Inter, Milan e asterischi: da domani inizia la vera volata finale

Con la partita di domani sera tra Bologna e Inter, che sarà finalmente recuperata dopo tutti i ricorsi presentati dalla società nerazzurra, finalmente le due concorrenti per lo scudetto avranno pari partite. E la volata finale potrà finalmente prendere inizio.

RECUPERO – Dopo le tante lamentele degli addetti ai lavori e dei media, da domani sera finalmente Inter e Milan potranno guardare la classifica senza asterischi. Dopo il fischio finale della gara contro il Bologna, infatti, potrà partire la vera e propria volata finale per lo scudetto. Uno scatto che ormai vede le due milanesi battagliare punto a punto per conquistare il titolo. Senza più ragionamenti che possono anche avere un effetto psicologico sui giocatori e sui tifosi dell’una e dell’altra squadra.

CORSA FINALE – Quattro partite. Tante ne mancano al termine di uno dei campionati più combattuti degli ultimi anni. Per l’Inter, quello di domani a Bologna, è un appuntamento assolutamente da non sbagliare. I nerazzurri sono ancora padroni del proprio destino: vincendo tutte le gare rimaste, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe sicura della seconda stella. Un’impresa sicuramente non facile, considerato anche nel mezzo l’impegno pesante (fisicamente e psicologicamente) della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ci sarà modo di pensarci a partire dalla fine di Bologna-Inter. Senza più asterischi.