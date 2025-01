Inter-Milan, Dumfries ritrova Theo Hernandez. La ‘sfida infinita’

Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana, sarà anche l’occasione per vedere nuovamente contrapposti Denzel Dumfries e Theo Hernandez.

LA GARA – Inter-Milan è in programma stasera 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riyad. La partita offrirà una sfida nella sfida, rappresentando l’opportunità per rivedere l’eterno confronto tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez. La componente nervosa, che abitualmente caratterizza i derby meneghini, viene idealmente esemplificata dal modo in cui i due calciatori affrontano l’incontro. Come dimostrato in vari confronti del passato, l’olandese e il francese sono soliti vivere la stracittadina con un coinvolgimento tale da rappresentare il “marchio di fabbrica” del proprio modo di interpretare la sfida.

Inter-Milan è Dumfries vs Theo Hernandez: una ‘vicenda dimenticata’? Il punto

FESTEGGIAMENTI SERPENTI – Il derby che ha consegnato la seconda stella all’Inter, nella stagione scorsa, si è concluso con una rissa valsa il cartellino rosso a Dumfries e Theo Hernandez. Il capitolo successivo della storia riguardante i due rivali è stato rappresentato dallo striscione esibito dall’olandese in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del ventesimo scudetto da parte dei nerazzurri. Durante la parata per celebrare la seconda stella, l’olandese ha infatti preso “in prestito” dai tifosi uno striscione nel quale il francese veniva dipinto come il suo “cane”, un chiaro riferimento allo stesso cartello esibito da Theo durante i festeggiamenti per la conquista dell’ultimo scudetto del Milan.

COSA ASPETTARSI – Su queste basi, considerando anche che si tratterà di una sfida con in palio un trofeo, è presumibile che la carica emotiva dei due calciatori sarà quella dei precedenti derby. Con l’Inter e il Milan che sperano sia attivata in funzione “costruttiva”, evitando di determinare situazioni come quella verificatasi nell’ultimo confronto tra le due milanesi.