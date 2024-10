Inter e Milan, il derby si conferma come non spartiacque: una realtà

L’Inter ha perso la prima sfida stagionale contro il Milan in questa stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, che hanno subìto una sconfitta per 1-2 nel derby, si trovano però davanti in classifica.

UNA CONSIDERAZIONE – Il derby tra Inter e Milan, vinto dai rossoneri per 2-1 grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia, non si è rivelato uno spartiacque tra un prima e un dopo nella stagione delle due squadre. Il club nerazzurro, infatti, si trova ad avere 3 punti di vantaggio sui rivali meneghini dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino e la sconfitta della squadra rossonera con lo stesso punteggio contro la Fiorentina. Ciò dimostra quanto la vittoria meritata della formazione allenata da Paulo Fonseca nel derby milanese non sia stata tale da scalfire le certezze dei nerazzurri.

L’Inter dopo il derby contro il Milan: solo un aspetto da migliorare

LA RISPOSTA – L’Inter ha reagito esattamente come voluto dal tecnico Simone Inzaghi alla sconfitta nella prima stracittadina di Milano. Dopo quella partita, infatti, sono arrivati tre successi consecutivi. Il primo contro l’Udinese in Serie A, il secondo contro la Stella Rossa in Champions League, e il terzo contro il Torino nuovamente nella massima serie italiana. Ciò a testimonianza di quanto siano consolidate le certezze acquisite dal club meneghino, grazie ai risultati conseguiti nell’ultima stagione, per potersi far trascinare in una spirale negativa a causa del derby.

ASPETTO NEGATIVO – La nota dolente dell’inizio di stagione dell’Inter, ancora prima che delle ultime partite, è l’inconsueta disattenzione difensiva mostrata nel momento in cui il risultato sembra in cassaforte. Com’è successo in occasione del 2-2 del Genoa, arrivato su un calcio di rigore rimediato al termine del primo tempo, così anche contro l’Udinese e il Torino sono arrivate delle reti facilmente evitabili. Che si tratti di una disattenzione individuale o di una di squadra, ciò è accaduto molto raramente nella scorsa stagione. Se l’Inter vuole tornare ad essere quella della scorsa annata, non può che superare questa realtà.