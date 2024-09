Inter-Milan, cambio di allenatore anticipato? Una certezza – SM

Inter-Milan si avvicina. Il derby tra le due compagini meneghine si disputerà domenica 22 settembre alle ore 20:45. I rossoneri dovrebbero arrivarci con Paulo Fonseca sulla propria panchina.

LA SITUAZIONE – Inter-Milan sarà il primo derby della stagione. Non solo per le due squadre di Milano, ma nel campionato in generale. Nonostante si tratti soltanto della quinta giornata di Serie A, i rossoneri si giocano già tantissimo. In particolare, si tratta dell’ultima chiamata per il tecnico portoghese Paulo Fonseca. Dopo 3 pareggi e 1 vittoria in campionato, oltre a 1 sconfitta netta sul piano del gioco contro il Liverpool in Champions League, l’ex Roma ha l’ultima possibilità per restare sulla panchina del club rossonero.

Inter-Milan, Fonseca davanti a un out-out

LO SCENARIO – Il cambio di panchina non avverrà prima del derby. Come riferito da Sport Mediaset, infatti, il senior advisor di RedBird per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, sta sondando varie possibilità per l’ipotesi di un cambio di allenatore che avverrebbe solo dopo il derby. La sensazione è che neanche un pareggio potrebbe bastare per fargli conservare il proprio ruolo.

I NOMI – In tal senso, le idee principali dello svedese hanno un minimo comun denominatore: il fatto di conoscere il campionato italiano. I due nomi sondati con maggior interesse sono quelli di Maurizio Sarri e Igor Tudor, ciascuno con i suoi pro e i suoi contro. In particolare, Ibrahimovic preferirebbe il secondo per la sua tempra e il suo carattere. Ma quanto già fatto da Sarri nel corso della propria carriera rappresenta un fattore importante per le scelte del Milan.