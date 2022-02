Inter-Milan 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Milan 1-2 ha visto – purtroppo – ribaltarsi nello spazio di tre minuti la situazione di classifica. Il pesante KO nel derby è brutto anche a livello statistico, perché ci sono alcune questioni da analizzare.

UNO – Il punto, su sei disponibili, conquistato dall’Inter nei derby contro il Milan in questa Serie A. Il precedente campionato senza vittorie nella stracittadina era il 2016-2017, con Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra: doppio 2-2, il 20 novembre 2016 e il 15 aprile 2017. Per un rendimento così scadente c’è da scorrere fino alla stagione 2010-2011: nemmeno un punto, sconfitte per 0-1 il 14 novembre 2010 e 3-0 il 2 aprile 2011.

DUE – Le sconfitte dell’Inter in questa Serie A. Prima di quella col Milan c’era stata quella con la Lazio dello scorso 16 ottobre, anche lì con una particolarità comune con il derby di ieri: è arrivata da posizione di vantaggio (0-1, sempre firmato Ivan Perisic, poi diventato 3-1).

DUE – Le sconfitte di fila nei derby casalinghi Inter-Milan di campionato. Per ritrovare una serie multipla di KO nella stracittadina “in casa” (da calendario) bisogna tornare alle sei consecutive perse fra l’1-2 del 23 ottobre 1999 e lo 0-1 del 27 febbraio 2005.

VENTINOVE – Le partite dopo cui l’Inter ha perso in casa in Serie A. La striscia positiva si ferma a venticinque vittorie e appena tre pareggi, la precedente sconfitta? Lo scorso Inter-Milan, finito 1-2 il 17 ottobre 2020 anche lì con una doppietta, di Zlatan Ibrahimovic.

CINQUANTA – I gol realizzati da Perisic in duecentotrentaquattro presenze con la maglia dell’Inter. Quello che ha illuso al 38′ del derby è il suo quarantaseiesimo in Serie A, poi due in Coppa Italia, uno in Champions League e uno in Europa League. In un derby fra Inter e Milan aveva già segnato nel 2-2 del 20 novembre 2016.