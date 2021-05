Inter, miglior difesa per il secondo anno di fila: -1 dalla scorsa stagione

L’Inter campione d’Italia ha chiuso il campionato con trentacinque gol subiti, confermandosi la miglior difesa del campionato. Un risultato raggiunto per la seconda stagione di fila.

DIFESA ROCCIOSA – Uno dei punti di forza della cavalcata dell’Inter di Antonio Conte fino al diciannovesimo Scudetto, è sicuramente stata la linea difensiva. Il trio consolidato da Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar ha infatti permesso ai nerazzurri di chiudere il campionato con la miglior difesa, davanti alla Juventus. Un risultato che, in realtà, è la replica di quanto avvenuto lo scorso anno. I gol subiti furono 36 (uno in più di quest’anno), nonostante il secondo posto. La Juventus campione d’Italia, addirittura, fu la terza difesa (43) alle spalle proprio dei nerazzurri e della Lazio (42).

AUMENTO DI GOL – Nonostante questo doppio grande risultato ottenuto dall’Inter nelle ultime due stagioni, andando ad analizzare i numeri indietro nel tempo la squadra ha aumentato i gol subiti. Nella stagione 2018-2019, furono infatti 33, con la seconda miglior difesa alle spalle della Juventus (30). Nel 2017-2018 le reti subìte furono addirittura soltanto 30, cinque in meno di quest’anno. Ma non bastarono comunque ad arrivare al “titolo” di miglior difesa. Anzi. In quella stagione la retroguardia nerazzurra fu la quarta a livello numerico, alle spalle di Juventus, Napoli e Roma. Non a caso, le annate di Spalletti furono quelle che misero le basi per l’arrivo di Antonio Conte con il doppio ritorno in Champions League, fino allo Scudetto di quest’anno.