Inter, un mese compatto per riprendere serenità! Ecco il calendario

Simone Inzaghi e l’Inter hanno la grande occasione di dimostrare di essersi subito ripresi dopo la sconfitta amara contro il Milan. L’aiuto arriva da un calendario molto più abbordabile rispetto alle altre.

LAVORO – Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, in molti hanno analizzato l’Inter come una squadra in difficoltà. Chi si è soffermato sui tanti infortuni, chi sulle seconde linee non all’altezza dei titolari. Adesso però, come per il derby in Arabia Saudita, sarà il campo a parlare. L’Inter di Simone Inzaghi si ritrova nel mese di gennaio un calendario ricco di impegni. Allo stesso tempo però, anche con un pizzico di fortuna, l’Inter si ritroverà squadre più abbordabili per poi aumentare i ritmi a partire da febbraio con le sfide contro Milan, Lazio e Juventus. Nonostante un calendario facile sulla carta, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di alcune pedine importanti, come quella di Hakan Calhanoglu che molto probabilmente non sarà in campo contro il Venezia nella trasferta di domenica.

Inter, un calendario in discesa (sulla carta)

CALENDARIO – Con la trasferta contro il Venezia, l’Inter inizia il mese di gennaio con una partita più facile rispetto alle altre. Facile sulla carta, anche perché i lagunari nelle ultime cinque partite hanno perso solo una volta. Mercoledì 15 invece a San Siro la sfida contro il Bologna per il primo recupero dopo lo stop per la Supercoppa. Domenica 19 invece, altra partita in casa a San Siro contro l’Empoli di Sebastiano Esposito che punta a tornare a Milano. Da mercoledì 22 invece, si ritorna in Champions League contro lo Sparta Praga con l’obiettivo di rientrare tra le prime otto della classifica. Il 26 gennaio invece, la lunga trasferta a Lecce per l’ultima partita di campionato a gennaio prima di chiudere il primo mese dell’anno con la sfida al Meazza contro il Monaco sempre in Champions League.