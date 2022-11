Inter, il mercato di riparazione ha già un nome: quello di Lukaku

La mancanza del campionato e la lunga sosta per il Mondiale, porteranno a parlare spesso di calciomercato. Anche perché a gennaio si aprirà la nuova sessione, quella ‘di riparazione’. Con l’Inter che può già contare sul nome di Romelu Lukaku.

NUOVO ACQUISTO – Chi si aspetta grossi botti in casa Inter durante il mercato di gennaio può festeggiare. Il grande nome infatti c’è già ed è quello di Romelu Lukaku. Il contributo dell’attaccante belga fin qui è praticamente nullo, ma da gennaio sarà – si spera – tutta un’altra storia. Tolto il “peso” Mondiale e recuperato dal doppio infortunio muscolare, il numero 90 nerazzurro potrà finalmente tornare a far vedere al 100% le sue qualità ai tifosi che tanto lo hanno aspettato e che, fino ad ora, sono rimasti legittimamente delusi.

VOGLIA DI RISCATTO – Lukaku ha tanto da riscattare e probabilmente anche da farsi perdonare. L’ultimo anno e mezzo non è stato dei più facili per il suo rapporto con i tifosi dell’Inter. Prima l’addio in fretta e furia per tornare al Chelsea, poi gli infortuni dopo il ritorno che lo hanno tenuto fuori proprio fino all’inizio del Mondiale (vedi articolo). Causando anche qualche perplessità. Ecco perché a gennaio dovrà (e vorrà) di essere un vero e proprio nuovo colpo di mercato. Il Lukaku visto con Antonio Conte era un dominatore del campionato e adesso è tempo di dimostrarlo di nuovo. Anche per guadagnarsi il suo futuro in nerazzurro.