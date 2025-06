Inter, mercato in entrata ancora aperto. Dopo Bonny una priorità chiara

L’Inter sta chiudendo l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma. Ma il mercato rimane aperto, con un obiettivo prioritario.

ATTACCO QUASI COMPLETO – Nei prossimi giorni Ange-Yoan Bonny dovrebbe diventare definitivamente un giocatore dell’Inter. La trattativa col Parma e col giocatore è in fase di chiusura, mancano giusto gli ultimi dettagli prima di vedere l’attaccante 2003 in maglia nerazzurra. Dopodiché, complici le ottime prestazioni di Pio Esposito al Mondiale per Club, il reparto offensivo dell’Inter si potrà considerare completo. A differenza della rosa nerazzurra, che necessita ancora di qualche intervento. Ecco perché, dopo la definizione dell’ingaggio di Bonny, è lecito attendersi che l’Inter sposti il proprio radar su un altro ruolo specifico. A centrocampo è già arrivato Petar Sucic, che al Mondiale per Club sta mostrando tutto il suo valore. Ed altre entrate dipenderanno solo da eventuali uscite, con Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi da monitorare con attenzione. Pertanto, il reparto su cui l’Inter dovrebbe spostare il restante budget di mercato è quello arretrato.

SPOSTARE IL FOCUS – In difesa non si registrano movimenti, se non il rientro di Tomas Palacios dal deludente prestito al Monza. E la carta d’identità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij continua a non recedere: 37 anni per l’italiano, 33 per l’olandese. Mai come ora è quindi il momento di intervenire pesantemente nel ruolo di difensore centrale. Da luglio il mercato dell’Inter dovrà concentrarsi sul rinforzare la retroguardia con un profilo giovane e di indiscutibile valore. In tal senso, Giovanni Leoni potrebbe uscire dai parametri, visto che compirà 20 anni a dicembre. Ma al tempo stesso sembra il profilo perfetto, considerando che potrebbe inserirsi nell’undici di Cristian Chivu attraverso l’apprendistato con due grandi maestri come Acerbi e de Vrij. In ogni caso, non bisogna tanto concentrarsi sui nomi specifici quanto sul ruolo: dopo Bonny, all in sul centrale di difesa.