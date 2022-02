Inter, mercato e programmazione: le mosse di Marotta

Le mosse di mercato dell’Inter presenti e future denotano un comune denominatore: una grande programmazione, punto di forza della gestione di Beppe Marotta.

PROGRAMMAZIONE – Dall’arrivo di Beppe Marotta all’Inter, è stato subito possibile notare il cambio di marcia a livello di programmazione. Specialmente nell’ultima stagione. Già dalla scelta dell’allenatore: l’arrivo di Simone Inzaghi ha permesso di continuare sul solco lasciato da Antonio Conte. Anche e soprattutto a livello di modulo. Sul quale si continua a lavorare, come dimostra il colpo effettuato con l’arrivo di Robin Gosens a gennaio. Un altro esempio di programmazione, dal momento che in estate sarebbe stato certamente più complicato ingaggiare il tedesco (specialmente a certe cifre).

OCCHI AL FUTURO – Ma la programmazione di Beppe Marotta e degli uomini mercato dell’Inter si può notare anche per il futuro. Già a gennaio, infatti, la dirigenza nerazzurra ha lavorato incessantemente per bruciare la concorrenza su quelli che sono i profili individuati per il futuro. Due su tutti? Scamacca e Frattesi del Sassuolo. Marotta ha già gettato le basi – grazie anche ai suoi rapporti con l’Amministratore Delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali – per non farsi cogliere impreparato in vista del mercato estivo. Programmazione, finalmente. Una parola e un concetto da non sottovalutare.