Inter, mercato di ringiovanimento della rosa. Linfa verde per Inzaghi – CdS

L’Inter in questo calciomercato estivo ha completato e portato a casa molti giocatori nuovi. Ma non solo. I nerazzurri hanno infatti anche salutato diversi calciatori. E, più in generale, c’è stato un ringiovanimento della rosa.

MERCATO – L’Inter in questo calciomercato, come analizza bene il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, ha ringiovanito la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto racconta il quotidiano infatti, sopratutto con gli innesti di Raoul Bellanova e di Kristjan Asllani, e i molti addii ultratrentenni (Kolarov, Vidal, Ranocchia, Perisic, Caicedo e Vecino), la rosa nerazzurra si è ringiovanita. Linfa verde per Simone Inzaghi che vede sì un’età media complessiva di non molto inferiore a quella dello scorso anno (28,45 anni rispetto a 29,16) complice anche i giocatori cresciuti ma sicuramente è conscio di avere tra le mani un gruppo giovane con tante cartucce da sparare in carriera.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno