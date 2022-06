Inter, mercato che deve ancora iniziare. Ma ogni uscita ha una soluzione

L’Inter lavora in vista di questo mercato concentrandosi su vari nomi su cui puntare. Ciò che però balza all’occhio è come, in caso di addio di un big, l’alternativa sia già pronta.

PROGRAMMAZIONE – Si chiama programmazione, ovvero la capacità di saper programmare in anticipo il futuro. E l’Inter questo lo sta facendo benissimo. I nerazzurri stanno salutando vari elementi, consideriamoli pure degli esuberi. Ma non si può avere una rosa composta da pochi giocatori. Dunque ecco perché l’Inter ha sempre la soluzione pronta. Anche nel caso dovesse salutare un big. Ipotizziamo: via Skriniar, già due nomi pronti, Bremer e Milenkovic. Via Vidal? Dentro Mkhitaryan. Via Lautaro Martinez? Dentro Dybala o Lukaku. Ecco, è questo che alla lunga fa la differenza con le altre squadre. Saper colmare i vuoti che verranno lasciati per diventare sempre più forti.