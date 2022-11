Inter, mercato (ancora) fermo ma idee chiare: priorità a due obiettivi

L’Inter sta iniziando già a programmare le prossime sessioni di mercato, tra rinnovi e valutazioni su nuovi profili. Due obiettivi prioritarie nelle strategia della dirigenza nerazzurra.

PROGRAMMAZIONE PARTITA? – Nel 2023 la rosa dell’Inter vivrà importanti cambiamenti. Basti pensare che dieci giocatori hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E non tutti verranno rinnovati. A questi si aggiungono alcuni prestiti – in primis quello di Romelu Lukaku – che termineranno sempre il 30 giugno. E al momento non vi è nessuna certezza di come si evolveranno. Per questi motivi, quindi, la dirigenza dell’Inter sta iniziando a programmare le prossime sessioni di mercato. Così da non farsi trovare impreparata quando vi saranno molte uscite dall’organico nerazzurro. E due obiettivi su tutti guidano questa programmazione.

VERSO LA SOSTENIBILITÀ – Uno dei mantra di Giuseppe Marotta nelle ultime sessioni di mercato riguarda l’auto-mantenimento economico. L’Inter è ancora distante dal poter contare solo sulle proprie forze finanziarie per continuare a prosperare. Ma il CEO Sport e i suoi colleghi stanno lavorando in questa direzione. E uno degli aspetti sui quali intervenire è il monte ingaggi. Nella stagione in corso, gli ingaggi lordi dei giocatori nerazzurri ammontano in totale a 129 milioni di euro. Circa 9 milioni in meno rispetto all’anno passato. E l’obiettivo è di ottimizzare ulteriormente questa voce di bilancio. Anche rinegoziando lo stipendio di alcuni giocatori in fase di rinnovo. Come nel caso di Edin Dzeko o di Stefan de Vrij. E al tempo stesso, salvo profili da top player, l’Inter non erogherà più lauti ingaggi ai nuovi arrivati.

RICAMBIO GENERAZIONALE – Attualmente l’Inter ha la rosa più vecchia della Serie A. 27,6 anni di media, che salgono a 28,9 escludendo alcuni innesti dalla Primavera. L’altro obiettivo nelle prossime sessioni di mercato è quindi quello di ringiovanire la rosa. Ovviamente, senza comprometterne la competitività. E le prime voci di mercato che riguardano i nerazzurri sembrano combaciare con questo obiettivo. Tanto che l’Inter sta cercando profili giovani in ogni reparto. In difesa Facundo Medina (classe 1999), sugli esterni Jesus Vazquez (2003), a centrocampo Carlos Alcaraz (2002) e Yunus Musah (2002), e in attacco Marcus Thuram (1997). La dirigenza nerazzurra non vuole più rinviare il ricambio della rosa, e vuole costruire l’organico delle prossime stagioni. Mettendo in standby i trofei nell’immediato, forse, ma garantendo un futuro più sostenibile, verde e duraturo ai tifosi.