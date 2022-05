Inter, con l’Empoli servirà giusto approccio: Juventus ancora lontana

L’Inter sta per vivere giornate importanti: domani la sfida all’Empoli, importantissima per tenere viva la corsa scudetto. Poi, mercoledì, l’appuntamento contro la Juventus per la finale di Coppa Italia

APPROCCIO – L’Inter, domani, sfiderà l’Empoli di fronte ad un San Siro gremito. La risposta del pubblico nerazzurro funge da termometro che segna l’importanza della sfida: i nerazzurri, contro la squadra di Andreazzoli, non possono permettersi cali di tensione. L’Inter è, di fatto, obbligata a vincere per tenere viva la lotta scudetto e, per farlo, servirà approcciare la gara in maniera corretta come fatto ad Udine. Non bisognerà farsi distrarre dall’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 11 maggio: nella testa dei giocatori, e del tecnico, deve esserci solo la conquista dei tre punti contro i toscani. Al termine della gara di venerdì si potrà pensare alla Juventus e all’altro obiettivo stagionale: la conquista della Coppa Italia.