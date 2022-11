Inter: Marotta bussa, adesso Inzaghi deve rispondere! Atalanta decisiva

All’Inter il clima non sembra il migliore di sempre. La vittoria contro il Bologna non basta per cancellare la sconfitta di Torino e le parole di Marotta sono un segnale per Simone Inzaghi

INCERTEZZA – L’Inter non sta vivendo la sua stagione migliore, questo è evidente. Le aspettative erano ben altre, così come gli obiettivi. La seconda stella è un miraggio e Beppe Marotta non ha dimostrato felicità riguardo la situazione. Le sue parole hanno creato un piccolo allarme nell’ambiente nerazzurro, la fiducia in Simone Inzaghi comincia a non essere più la stessa (vedi articolo). L’analisi interna per l’amministratore delegato dell’Inter adesso è fondamentale. Non si può più sbagliare, il quarto posto serve per salvare la stagione e il futuro della società. Troppi gol subiti, anche tante sconfitte, quindi le riflessioni sulla posizione dell’allenatore sono lecite. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League non basta per soddisfare il club. Nei giorni precedenti Marotta ha per la prima volta parlato non positivamente dell’operato di Inzaghi. La decisione di esporsi non è così consueta per il dirigente nerazzurro, ma forse questa volta sarà utile per far capire che c’è bisogno di cambiamenti. Un’altra sconfitta a Bergamo può voler dire esonero: Inzaghi è avvertito.