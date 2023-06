Inter, contro il Manchester City l’asse portante perde un pezzo

L’Inter gioca un’ottima partita contro il Manchester City, e conferma quella che è la colonna vertebrale della squadra. A cui però manca un pezzo.

PUNTI FISSI – L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra che gioca con codici molto precisi ma al tempo stesso flessibili. E lo si è visto anche ieri contro il Manchester City, nella finale di Champions League 2022/23 vinta dai Citizens (qui la nostra analisi tattica). Soprattutto, l’undici nerazzurro ha un caposaldo in ogni punto del campo, punto di riferimento per il relativo reparto. A partire da André Onana e finendo con Lautaro Martinez, passando per Francesco Acerbi e Marcelo Brozovic. Tuttavia ieri sera è mancato un pezzo.

SCHELETRO FERREO – L’importante cruciale di questo asse di gioco si può leggere facilmente dai dati. Onana, Acerbi e Brozovic sono i tre nerazzurri ad aver giocato più palloni (dati proveniente da WhoScored). Partendo a ritroso dal croato, il migliore in assoluto con 76, passando al difensore (64) e poi al portiere (56). L’Inter ieri si è ostinata a costruire gioco partendo dai piedi di Onana, il cui valore è stato riconosciuto anche da Pep Guardiola. Passando rapidamente per il trio difensivo, guidato da Acerbi, che si muoveva per aprire lo spazio a Brozovic. Che, impossessatosi del pallone, ha potuto spadroneggiare guidando la manovra. Senza trovare tuttavia ulteriori riferimenti.

PERSO UN PEZZO – Quella di ieri sera non è stata la miglior partita per gli attaccanti dell’Inter (qui le pagelle). Edin Dzeko ha toccato la miseria di 13 palloni con solo il 43% dei passaggi completati. Lautaro Martinez ha invece accumulato 37 tocchi, col 71% di precisione nei passaggi. Tuttavia, è sembrato giocare di rimessa sui difensori inglesi, non riuscendo a imporre la sua intensità. E facendo così mancare una vertebra fondamentale nello scheletro dell’Inter. Che poteva comunque riuscire a pareggiare, nonostante ciò. Ma che dovrà invece guardare e riguardare la partita di ieri, per ripartire dalle tante consapevolezze che ha regalato.