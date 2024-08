Inter, manca la stretta per Palacios. L’argentino vede l’Europa

L’Inter vuole chiudere per Palacios. Il difensore argentino guarda con attenzione al suo futuro: l’Europa, almeno ad oggi, sembra molto più vicina.

SCENARIO – Tomas Palacios vede nerazzurro. L’Inter invece, parla spagnolo. Ultime ore concitate tra Milano e il Sudamerica: la trattativa che potrebbe portare Palacios all’Inter è alle battute finali. Il difensore argentino classe 2003 aveva da tempo convinto i dirigenti nerazzurri. Se da un lato la voglia di sbarcare in Italia è tanta, dall’altro lato l’Inter dovrà risolvere alcuni piccoli intoppi. L’Independiente Rivadavia, club in cui gioca, potrebbe acquistare il 50% del suo cartellino alla modica cifra di due milioni di euro e poi nel 2025 acquistare il cartellino intero per la medesima cifra. Proprio per questo, nella notte i contatti tra i due club più il Tallares sono stati fitti così da riuscire a risolvere le questioni burocratiche. L’Inter nel frattempo ragiona sulla cifra da mettere sul piatto per provare ad accontentare tutti: da viale della Liberazione è arrivato l’ok ai sei milioni di euro da destinare al difensore argentino.

NUMERI – Su Tomas Palacios intanto, spuntano anche squadre estere. Le prime su tutte sarebbero lo Stoccarda e il Borussia Monchengladbach. L’argentino però ha dato la massima disponibilità ai nerazzurri, anche grazie all’aiuto di Javier Zanetti che è entrato nella trattativa per provare a convincere il giovane. Nel frattempo in Argentina si continua a macinare minuti: punto di riferimento all’Independiente Rivadavia, i suoi 196cm di altezza a 21 anni restano uno dei punti principali. Piede sinistro ma bravo a spaziare in difesa, risulterebbe comodo come vice-Bastoni. Il profilo ideale per la dirigenza dell’Inter che ha avuto anche l’ok da parte di Oaktree. Con il contratto in scadenza a dicembre del 2025, l’Inter ha la grande occasione di giocare d’anticipo e portarlo subito in Europa.