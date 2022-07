Inter, manca sempre meno all’inizio della Serie A: qualche dubbio di troppo

L’Inter si prepara alle nuova stagione di Serie A ormai alle porte: il 13 agosto alle ore 20.45 i nerazzurri di Inzaghi scenderanno in campo contro il Lecce allo stadio “Via del Mare”. Intanto il gruppo continua a lavorare ma gli interrogativi ci sono ancora e non è un bene

DUBBI – L’Inter si prepara alla nuova stagione di Serie A che aprirà ufficialmente battenti il 13 agosto. I nerazzurri nel primo match affronteranno la neopromossa Lecce allo stadio “Via del Mare”, in un ambiente certamente caldo, anche climaticamente parlando. Intanto il gruppo di Simone Inzaghi, tra un allenamento congiunto e un’amichevole, continua a lavorare per ritrovare la miglior condizione. A calciomercato ancora aperto (si chiuderà l’1 settembre) sono ancora tanti i dubbi all’interno della rosa nerazzurra. Tra chi è fuori dal progetto (come Alexis Sanchez) e a chi invece dovrebbe starci ben saldo e rischia la cessione in virtù della sostenibilità economica (Milan Skriniar e Denzel Dumfries). Certamente non avere certezze a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione non è un bene, soprattutto se si tratta di giocatori fondamentali come di fatto lo sono Skriniar e Dumfries. Inzaghi ha bisogno inoltre di rimpiazzare Andrea Ranocchia ma la trattativa per Nikola Milenkovic fa fatica a sbloccarsi (QUI le ultime). Ci si avvicina così alla prima di campionato con qualche spettro di troppo, urge stringere i tempi.