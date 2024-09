Inter, manca la condizione. E il calendario non aiuta

Con una classifica non piacevole, l’Inter si prepara alla trasferta di Udine in programma questo weekend. I nerazzurri però, allo stesso tempo dovranno ritrovare la condizione in vista di un calendario complicato.

GIORNI – Con un centrocampo che non ha brillato nel corso del derby contro il Milan, e con Lautaro Martinez che resta bloccato ai goal nella scorsa stagione, l’Inter si prepara a un calendario complicato tra serie A e Champions League. Se da un lato c’è un club come il Napoli che avrà un calendario in discesa, dall’altro lato ci saranno i club come l’Inter, il Milan e la Juventus che si giocheranno un pezzo di campionato con molti impegni di Champions League nel mezzo. I nerazzurri, dopo il delicato match contro l’Udinese in Friuli, ritorneranno a San Siro per l’esordio stagionale in Champions League. A Milano arriverà la Stella Rossa, una sfida che si preannuncia calda non solo per l’umore ma anche per lo stesso calendario. Simone Inzaghi dovrà ritrovare la magia dello scorso anno e rimettere tutti in condizioni nel giro di non più di 15 giorni. Per l’Inter infatti, non ci sarà un calendario semplice. Archiviata la sfida di San Siro in Champions League i nerazzurri se la vedranno contro Torino e Roma in serie A, due squadre che almeno fino ad oggi navigano in acque differenti. Il Torino si gode la testa della classifica, mentre la Roma si ritrova a creare una nuova base con il nuovo allenatore.

Inter, serve ritrovare la condizione

SFIDE – Saranno tanti i match nel giro di pochi giorni. Una cosa su cui Simone Inzaghi dovrà lavorare ancora di più è appunto la condizione dei giocatori. E il mese di ottobre non sarà da meno. L’Inter infatti giocherà ancora la Champions League contro lo Young Boys per poi affrontare la Juventus nel derby d’Italia. La partita contro i bianconeri potrebbe essere un vero e proprio primo spareggio tra i due club che almeno fino ad oggi escluso il Napoli sono i candidati alla vittoria. Con tutti questi impegni nel giro di poco più di un mese, Simone Inzaghi spera di rivedere al meglio i suoi giocatori. Il centrocampo dovrà ritrovare la serenità dello scorso anno, mentre da Lautaro Martínez ci si aspetta un vero e proprio cambio di rotta. L’argentino dovrà per forza di cose trovare subito la via del goal perché saranno proprio quelli che determineranno il futuro dell’Inter.