Inter e la maledizione della fascia di Capitano: dopo Zanetti il nulla

La fascia di Capitano è ormai una vera e propria maledizione in casa Inter. Javier Zanetti l’ultimo a onorarla.

CAPITANO – Con l’addio ormai sicuro di Milan Skriniar, si tratta del terzo capitano cambiato nel giro di 4 anni. Una fascia che è stata indossata per 13 anni consecutivi da Javier Zanetti. Immagine di un calcio che forse non esiste più. O quanto meno ha abbandonato la Milano nerazzurra con lui. Con il suo addio al calcio, la fascia passò ad Andrea Ranocchia. Un’eredità pesantissima, in un momento pessimo della storia dell’Inter. C’era tutto perché insomma perché non funzionasse, e così fu. Sarà poi Roberto Mancini a nominare Mauro Icardi capitano.

ICARDI – Icardi è una questione che divide il tifo nerazzurro. C’è chi è ancora affezionato e chi invece non può vederlo. La fascia da lui non è certo stata onorata. Tanti i problemi all’interno dello spogliatoio in quel periodo. Diversi litigi con il tifo organizzato e infine la cessione al PSG. In quel caso, Luciano Spalletti in accordo con la società, gli tolse la fascia per darla a Samir Handanovic. Lo sloveno non ha mai dato l’impressione di essere un leader. In quanto portiere poi il ruolo di capitano forse è ancora più complicato.

SKRINIAR – La fascia si trova ad essere passata, come un pezzo di stoffa qualunque, di braccio in braccio. Handanovic va in panca ma Marcelo Brozovic è infortunato. Il capitano diventa dunque Skriniar, forse anche per convincerlo a firmare il rinnovo. Rinnovo che non ci sarà, dato il suo trasferimento in Francia a giugno (vedi aggiornamenti). L’Inter si trova di nuovo senza un capitano, ma soprattutto senza una figura seria in grado di gestire questa responsabilità. Con il ritorno del croato probabile che diventi lui il Capitano. Lautaro Martinez sarebbe la prima alternativa, come visto a Cremona.