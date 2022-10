Inter, così male solo nel 2011-2012: anno con tre allenatori diversi

Quella di stasera rimediata dall’Inter contro la Roma è la quarta sconfitta in otto giornate di campionato. Un inizio così pessimo i nerazzurri lo hanno avuto soltanto nella stagione 2011-2012. Caratterizzata dalla presenza in panchina di tre allenatori diversi.

INIZIO A FATICA – L’1-2 di questa sera in Inter-Roma porta a quattro le sconfitte in campionato su otto giornate disputate. Un tale inizio i nerazzurri lo avevano avuto soltanto nella stagione 2011-2012, quando il piazzamento finale fu il sesto posto in classifica. È naturale puntare il dito contro l’allenatore Simone Inzaghi. E sui social (ma non solo) non è raro trovare tifosi infuriati chiedere l’esonero del tecnico. Per fare un confronto, l’Inter del 2011-2012 vide l’esonero di Gian Piero Gasperini dopo tre giornate di campionato, a favore di Claudio Ranieri. Tecnico che poi venne a sua volta esonerato prima di fine stagione, con l’arrivo di Andrea Stramaccioni. Quello che si spera è che, Inzaghi o meno, arrivi presto una svolta. Necessaria.