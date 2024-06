Inter ma soprattutto interisti: i parametri zero non vanno scordati

I colpi dell’Inter a parametro zero non vanno dimenticati. Il mercato è lungo, e sentir parlare ogni giorno anzi ogni ora degli acquisti degli altri logora. Non per questo però i tifosi dell’Inter devono scordare cosa la società ha già fatto per rinforzare la rosa campione d’Italia.

PROBLEMA DI MERCATO – In termini calcistici, il mercato logora. In generale, ma specialmente chi non lo fa. Per questo da trent’anni si assegnano e si festeggiano titoli estivi, basati unicamente sull’hype da calciomercato. Il campo per dei mesi passa totalmente in secondo piano, in una sorta di rimozione collettiva. Per tutto questo insieme, i tifosi dell’Inter negli ultimi anni hanno sofferto il periodo estivo. Dal secondo anno di Conte infatti la società ha dovuto agire in difesa, per così dire, lasciando i colpi più discussi agli altri. Con attenzione specifica al mercato dei parametri zero. Un fatto strategico che ha aggravato ulteriormente la percezione. Per una dinamica curiosa.

PERCEZIONE ALTERATA – I parametri zero infatti arrivano solitamente appena apre il mercato. Se ne parla sostanzialmente prima del mercato effettivo. E questo porta a ignorarli a mercato in corso. A dimenticarli. La loro aggiunta nella migliore delle ipotesi è data per scontata. Più comunemente non viene proprio considerata. Lo scorso anno nel mondo Inter è successo a Thuram, il nuovo titolare dell’attacco trattato per tutta l’estate come un signor nessuno. Anzi, proprio come non ci fosse. Ma quest’anno, malgrado un esempio così fresco, è ricominciata. Anche aggravata.

IL MERCATO DELL’INTER – L’Inter di giocatori ne ha già presi due, Zielinski e Taremi. Che vanno a completare numericamente due reparti, il centrocampo e l’attacco. Due innesti di livello, che aumentano la profondità della rosa, con elementi di esperienza e qualità. Eppure la percezione generale è di un’Inter ferma. Già dietro alle altre. Forse persino in difficoltà. Un qualcosa che diventa un problema di cui lamentarsi. Potere della narrazione. Una narrazione cui ovviamente la società Inter non dà alcun peso. Da cui però anche i tifosi dovrebbero prendere le distanze, invece di inseguire i sogni altrui.