Inter e Lukaku, specchio riflesso: male in Serie A, top nelle coppe!

L’Inter e Lukaku stanno vivendo quasi la stessa stagione. Big Rom è la fotografia del rendimento dei nerazzurri. Fuori dalla Serie A c’è la sveglia

DUE VOLTI − Inter e Lukaku: specchio riflesso. La stagione di Big Rom è la vera fotografia dell’andazzo dei nerazzurri. Un’annata anomala, deludente in tanti frangenti, con un campionato ormai buttato e un rendimento in coppa totalmente differente. Praticamente Lukaku è l’Inter. In che senso? In Serie A, i nerazzurri hanno appunto deluso le aspettative. Lo Scudetto è ormai bello che andato da diversi mesi, il rendimento è un continuum ininterrotto di saliscendi. Le critiche fioccano ad ogni partita, col rischio di non rientrare nei primi quattro posti sempre più incombente. L’Inter in formato Serie A non esiste! Tutto l’opposto invece il percorso in Europa della Beneamata. Lo 0-2 rifilato al Benfica ai quarti di Champions League ne è la dimostrazione. Fuori dai confini nazionali, l’Inter si trasforma. L’impaccio, le difficoltà tecniche e tattiche scompaiono per fare posto alla compattezza e all’unione. Il risultato: in Italia 10 sconfitte in 29 gare, in Champions League due sconfitte in nove partite, secondo posto nel girone, ottavi superati senza subire gol ed eliminate in sequenza Barcellona e Porto.

Il Lukaku decisivo

DECISIVO − E Lukaku? Big Rom, al suo ritorno nel Belpaese, ha deluso le aspettative. Sia per questioni tattiche che fisiche, l’attaccante belga non è mai riuscito a reintegrarsi al meglio nella nuova Inter di Simone Inzaghi. Lo smalto contiano si è smarrito così come il feeling col gol e col vecchio partner Lautaro Martinez. Ma come l’Inter, fuori dai confini nazionali è tutta un’altra storia. Se la Beneamata in Europa vola, il grosso del merito è appunto del panterone moscione made in Serie A. Il belga ha infatti timbrato col Porto nell’andata degli ottavi e martedì sera a Lisbona nell’andata dei quarti. Due gol di straordinaria importanza, che ad oggi rappresentano un fattore per l’Inter. Due gol decisivi, così com’è stata vitale la rete segnata a Torino contro la Juventus in Coppa Italia. Altra competizione, a differenza del campionato, in cui l’Inter viaggia a ritmi elevatissimi.