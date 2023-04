Inter, Lukaku-Lautaro Martinez con la Juventus per brillare ancora!

L’Inter ha vinto contro l’Empoli interrompendo un periodo tutt’altro che positivo in campionato e si prepara alla semifinale di ritorno da giocare in Coppa Italia contro la Juventus. Simone Inzaghi ragiona sulle scelte di formazione, con il big match che può essere una nuova opportunità per far brillare la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

LU-LA − Nella giornata di ieri, contro l’Empoli, dopo mesi e mesi finalmente si è rivista la Lu-La. Quella coppia d’attacco che solamente qualche stagione fa ha fatto sognare l’intero popolo nerazzurro e che è stata attesa, nuovamente, come i bambini attendono la notte di Natale per scartare i regali tanto desiderati. Romelu Lukaku è tornato a segnare gol pesanti su azione. In una stagione in cui nessuna partita per l’Inter si è rivelata semplice, a livello mentale. E in una domenica in cui era necessario invertire un trend negativissimo, di fatto avviato proprio contro l’Empoli nel match di andata giocato a San Siro (vedi articolo). Ma quando ha fatto il suo ingresso in campo Lautaro Martinez, Big Rom ha servito anche l’assist decisivo per il suo amico e compagno argentino, accendendo l’entusiasmo dei propri sostenitori sigli spalti e da casa. Ripartire da qui, per fare del proprio meglio nelle gare che restano da giocare, deve allora essere un diktat (vedi articolo).

Inter, con la Juventus la coppia Lautaro Martinez-Lukaku può ancora brillare!

BRILLARE − Simone Inzaghi sta ragionando sulla formazione da schierare titolare contro la Juventus per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si dovranno disputare i secondi 90′ della competizione e il risultato da cui ripartire sarà quello di 1-1. Il riposo di Edin Dzeko contro l’Empoli fa ipotizzare che partirà lui titolare contro i bianconeri, ma occhio alle possibili sorprese! La coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku può in questo senso ancora una volta brillare a San Siro. Sotto gli occhi dei propri tifosi, in uno scontro che non è mai banale proprio in quanto Derby d’Italia. C’è bisogno del loro feeling. C’è bisogno dei gol che danno fiducia e grinta. In un momento in cui l’Inter deve dare il tutto per tutto. Ma soprattutto c’è da tener conto che Lukaku, dopo tutto quello che è accaduto nella sfida di andata (vedi articolo), vorrà e potrà essere l’uomo in più. Il trascinatore pronto a fare la differenza. E chi meglio di Lautaro Martinez per sostenere il belga nell’impresa?