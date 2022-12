Inter, Lukaku-Dzeko in attacco potrebbe essere una nuova soluzione?

Lautaro Martinez sarà il grande assente fino a fine dicembre per l’Inter. L’argentino giocherà la finale dei Mondiali questa domenica, Simone Inzaghi pensa a nuove soluzioni per l’attacco della squadra: Lukaku-Dzeko possono funzionare?

OBBLIGATO – Nelle prossime amichevoli sarà molto probabile vedere un’inedita coppia in attacco. Contro il Real Betis Romelu Lukaku non partirà per evitare altre ricadute (vedi articolo) e per questo Henrikh Mkhitaryan è il favorito per accompagnare Edin Dzeko. A partire dall’amichevole con la Reggina Simone Inzaghi sta pensando ai due bomber pesanti davanti. L’assenza di Lautaro Martinez sarà lunga, la finale di domenica ai Mondiali posticipa il rientro a fine dicembre. L’allenatore piacentino non è certo sulla presenza da titolare dell’argentino con il Napoli. Già in questi test possono iniziare le prove nella zona offensiva per la partita del 4 gennaio.

Inter, un nuovo attacco da provare

PESANTE – Romelu Lukaku ed Edin Dzeko potrebbero essere la nuova coppia d’attacco nerazzurra. Già Antonio Conte aveva pensato a questa soluzione, richiedendo alla dirigenza l’acquisto del bosniaco. Ora Simone Inzaghi ha la chance per sfruttarli insieme, per provare un nuovo modo di giocare. Dzeko da seconda punta ha già dimostrato di saper muoversi: molte volte si è comportato più da regista offensivo che da punta vera e propria. La tecnica e le qualità palla al piede possono permettere all’attaccante ex Roma di essere funzionale anche alle spalle del terminale offensivo. Quest’ultimo sarà Romelu Lukaku, che dovrà occupare la difesa avversaria lasciando lo spazio al suo compagno di reparto. Il belga sarà la solita boa a cui affidarsi per i contropiedi, il perno su cui contare in situazioni di difficoltà.