Inter, Lukaku e Brozovic più funzionali dalla panchina? Il precedente

All’interno dell’ambiente nerazzurro si alimentano voci sulla panchina di Romelu Lukaku e il ballottaggio di Marcelo Brozovic. I due hanno funzionato a partita in corso, meno da titolari. Chi giocherà nell’Inter di oggi?

BALLOTTAGGI – Marcelo Brozovic o Hakan Calhanoglu da regista? Romelu Lukaku o Edin Dzeko da attaccante al fianco di Lautaro Martinez? I due ballottaggi risuonano nella mente di Simone Inzaghi, che oggi potrebbe far parlare delle scelte che prenderà. Sembrano in vantaggio il croato e il bosniaco, ma i dubbi rimarranno fino all’ultimo momento. Due precedenti rappresentano segnali importanti per l’allenatore: nella gara vinta in Champions League contro il Porto Brozovic e Lukaku hanno cambiato completamente le sorti del match, incidendo fin da subito appena entrati nel secondo tempo. Il gol del belga e le geometrie del centrocampista hanno permesso all’Inter di superare il muro avversario. Contro il Bologna, da titolari, sono stati i peggiori in campo, toccando pochi palloni e perdendone anche di più. In caso di panchina per entrambi con il Lecce, la scelta non sarebbe così sbagliata: bisogna riflettere prima di alimentare casi che non esistono.