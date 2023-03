Inter, Lukaku e Brozovic le chiavi per la continuità. Lavoro in vista

Da Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic dipendono le prossime partite dell’Inter, sia in campionato che in Champions League. I due calciatori sono stati lungamente assenti, c’è bisogno di ritrovarli per avere continuità.

DIFETTO – Il grande difetto dell’Inter in questa stagione è la continuità. Tanti stop e addirittura sconfitte. Le occasioni in cui sono arrivati zero punti sono veramente troppe, c’è bisogno di invertire la marcia. Per farlo due nomi sono fondamentali: quello di Romelu Lukaku e quello di Marcelo Brozovic. I due calciatori non hanno inciso quest’anno, sia per gli infortuni che per le prestazioni altalenanti. Se dopo Udinese e Porto si credeva di aver ritrovato il belga, il Bologna ha fatto riapparire i problemi di forma fisica. L’ultimo match ha anche sottolineato la questione da non sottovalutare per il centrocampista croato, che è stato uno dei peggiori in campo perdendo numerosi palloni (vedi articolo). La reazione dell’Inter dipende prettamente dal ritrovare la migliore forma di questi due giocatori. Senza le chiavi della squadra è difficile avere continuità.