Inter, l’ostilità del Camp Nou è un ostacolo in più: Inzaghi ha un compito

L’Inter mercoledì affronterà il Barcellona al Camp Nou dopo la vittoria ottenuta a San Siro che ha di fatto riaperto il discorso secondo posto nel Girone C di Champions League. La squadra di Inzaghi, alle prese con tre infortuni pesanti, avrà un enorme scoglio da superare, ovvero il clima ostile creato dai blaugrana (vedi articolo)

CLIMA OSTILE – L’Inter di Simone Inzaghi ha sorpreso il Barcellona di Xavi Hernandez a San Siro vincendo 1-0 e riaprendo il discorso secondo posto nel Girone C di Champions League. La squadra blaugrana, forse fin troppo tranquilla del risultato contro i nerazzurri, si appresta a ospitare l’Inter in un Camp Nou pronto a spingere in ogni modo Sergio Busquets e compagni. L’ambiente sarà caldissimo, non solo per la consueta passione dei tifosi del Barcellona ma anche e soprattutto per le continue polemiche alimentate da Xavi e Joan Laporta (vedi articolo) in seguito all’arbitraggio subito al Meazza.

Inter, la bolgia Camp Nou pronta a dar battaglia: l’importante è non cadere in provocazioni

Una settimana di proclami, dichiarazioni al veleno e comunicazioni con la UEFA mentre in casa Inter tutto tace e si pensa solo a lavorare. Di sicuro, a parte la difficoltà della sfida contro una squadra fortissima, Inzaghi dovrà pensare a come affrontare la bolgia Camp Nou scegliendo gli uomini giusti e lavorando molto sulla testa dei più frizzantini in modo che non cadano in provocazioni inutili. L’Inter si gioca molto così come il Barcellona ma l’eccessiva frenesia dei catalani potrebbe anche giocare a favore. L’importante è affrontarla bene.