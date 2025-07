Inter, Lookman nuova offerta: dubbi sulla sostenibilità dell’affare?

L’Inter è uscita allo scoperto proponendo una nuova contro offerta per i cartellino di Ademola Lookman. Nel caso di un ulteriore muro dell’Atalanta i nerazzurri dovranno pensare ad un piano B.

RILANCIO – L’Inter rilancia per Ademola Lookman, ma la trattativa resta congelata. I nerazzurri hanno presentato una nuova offerta da 42 milioni più 3 di bonus. L’Atalanta fino ad ora ha sempre valutato il giocatore almeno 50 milioni di euro. La Dea non ha intenzione di privarsi del suo esterno offensivo nigeriano a queste cifre, ritenute insufficienti per un giocatore considerato centrale nell’ormai ex progetto tecnico di Gasperini. E qui nasce il dilemma per il club di Viale della Liberazione. Lookman è certamente un profilo interessante, esploso nelle ultime due stagioni a Bergamo e dotato di grande dinamismo. Ma a 28 anni e senza ulteriori margini di valorizzazione, l’operazione si scontra con la linea tracciata più volte da Giuseppe Marotta, che ha sempre ribadito l’importanza della sostenibilità e della rivendibilità degli investimenti. In altre parole: ha ancora senso insistere?

L’Inter nella trattiva Lookman deve pensare anche alla sostenibilità

SOSTENIBILITÀ – Inoltre l’Inter deve riflettere sul fatto che il nigeriano per via della Coppa D’Africa sarà assente dal 21 dicembre fino al 18 gennaio, uno dei periodi più delicati della stagione. L’Inter ha già una rosa profonda, in particolare in difesa, dove non sono attese ulteriori operazioni. Per questo motivo, viene naturale chiedersi se non sia più saggio conservare il tesoretto da 50 milioni e aspettare un’occasione più strategica sul mercato. Il prossimo gennaio, o ancor più realisticamente l’estate 2026, potrebbero offrire spunti migliori, magari con profili più giovani e funzionali al gioco di Chivu. Forzare un’operazione fuori scala potrebbe non essere in linea con la filosofia del club. In un mercato dove pazienza e visione fanno spesso la differenza, l’Inter dovrà decidere se affondare il colpo o mettere da parte l’assalto per Lookman, aspettando il momento giusto per un super colpo davvero sostenibile.