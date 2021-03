Inter, lo stop ti favorisce? No! Pro e contro del rinvio col Sassuolo

Inter-Sassuolo è stata rinviata a data da destinarsi. Il match in programma a San Siro si sarebbe dovuto giocare questa sera a San Siro, ma il club nerazzurro è stato bloccato dall’ATS per un focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo squadra (vedi comunicato). In molti (interisti) hanno “esultanto”, altri (tifosi altre squadre) hanno gridato al gombloddo, ma siamo sicuri sia un vantaggio per la squadra di Antonio Conte? Analizziamo pro e contro.

RIEPILOGO – I giocatori dell’Inter attualmente positivi al Coronavirus sono quattro: Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino più un membro dello staff nerazzurro. In giornata è atteso l’esito dei tamponi effettuati ieri (leggi articolo) con gli allenamenti bloccati dall’ATS almeno fino a lunedì prossimo.

PRO – L’Inter arriva a questo stop forzato in un momento in cui le energie dei nerazzurri sembravano in calo rispetto alle settimane precedenti. Le prestazioni offerte contro Atalanta e Torino non hanno visto la stessa forza di quelle precedenti (Lazio e Milan su tutte, ndr), ma soprattutto il divieto – al momento – alla partenza dei giocatori verso le proprie Nazionali potrebbe permettere ad Antonio Conte di lavorare da lunedì/martedì con il gruppo quasi al completo e soprattutto di rifiatare e ricaricare al meglio le batterie prima dello sprint finale di campionato.

CONTRO – I giocatori dell’Inter non sono in vacanza. Al momento quattro di loro sono positivi al Coronavirus che – come ormai purtroppo sappiamo – non è una semplice influenza. Potrebbero esserci possibili conseguenze fisiche per i calciatori coinvolti (leggi approfondimento). L’Inter, come scritto, è apparsa in difficoltà fisica nelle ultime partite, ma veniva comunque da otto vittorie consecutive lanciata nella corsa scudetto con 9 punti di vantaggio dal Milan e 10 dalla Juventus. Ora entrambe le inseguitrici avranno l’occasione di accorciare in classifica (scopri gli impegni delle nostre rivali). L’ultimo contro è dato dall’avversario: il Sassuolo arrivava oggi dalla sanguinosa sconfitta in rimonta contro il Torino nel match di mercoledì, quindi con un impegno infrasettimanale non avuto invece dall’Inter di Conte. Il recuperò – data ancora da definire – rimetterà in pari i nerazzurri con gli avversari, ma li “costringerà” a un turno infrasettimanale in più che certamente non farà piacere al tecnico leccese.

CONCLUSIONE – In questi giorni abbiamo letto e ascoltano fiumi di pareri che andavano in un’unica direzione: l’Inter è stava favorita. Gombloddo a favore dei nerazzurri. Ora abbiamo visto che non è così. Come in ogni situazione ci sono dei pro e dei contro. Quest’ultimi non vogliono essere una scusante per la squadra di Conte, anzi dovranno essere uno stimolo in più per ripartire verso l’obiettivo.