Inter, lo Sheriff resta il crocevia delle sfide importanti: derby come Juventus

Le due gare in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol hanno un comune denominatore: entrambe arrivano prima di un big match per l’Inter. A San Siro, prima della sfida contro la Juventus. Mercoledì in Moldavia come antipasto del derby contro il Milan.

PREPARAZIONE – Lo Sheriff come preparazione alle sfide più importanti. Potrebbe riassumersi così il calendario delle ultime settimane per l’Inter, che si ritrova due partite fondamentali per la qualificazione agli ottavi di Champions League proprio prima di altrettante gare cruciali per le sorti del campionato. A San Siro i moldavi sono infatti arrivati prima dell’incrocio tra Inter e Juventus. Mercoledì i nerazzurri voleranno in Moldavia prima del derby di Milano che assume già contorni decisamente importanti in vista della lotta allo scudetto. Una sorta di “antipasto” che antipasto non è, dal momento che è ben alta la pressione di dover far punti contro quella che è – classifica alla mano – la diretta concorrente per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Inter e Sheriff, l’Europa per prepararsi al campionato

UNA ALLA VOLTA – Avere una sfida così importante europea prima di un’altrettanto importante sfida in campionato è sempre un ostacolo ulteriore. Certo, tutte le partite in calendario sono difficili. Specialmente se ti chiami Inter. Ma, lasciando la retorica da parte, è chiaro che alcuni match restino (almeno sulla carta) più impegnativi di altri. Quello contro il Milan ne è un esempio. La scorsa volta, dopo la vittoria a San Siro contro lo Sheriff, arrivò per l’Inter un pareggio in extremis contro la Juventus. Con un rigore che lascia ancora molti dubbi per come è arrivato. Ora testa di nuovo ai moldavi. Solo dopo si potrà ufficialmente entrare in clima derby.