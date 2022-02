Inter-Liverpool 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Liverpool finisce male, con lo 0-2 che premia eccessivamente i Reds ma che dimostra anche come fra le due squadre ci sia un abisso non solo a livello di qualità ma anche di gestione di questo tipo di partite. Anche a livello statistico, purtroppo, ci sono delle conferme.

ZERO – Le parate effettuate dai portieri durante Inter-Liverpool, un dato che dice molto sulla partita. Samir Handanovic si è più o meno spiazzato da solo sul gol di Roberto Firmino ed è rimasto immobile (come troppo spesso gli succede…) sul raddoppio di Mohamed Salah, nonostante la deviazione. Alisson Becker invece è stato salvato dalla traversa su Hakan Calhanoglu, che non vale come “nello specchio”: si poteva giocare anche senza portieri.

QUATTRO – I gol segnati dal Liverpool al Meazza in questa stagione. La squadra di Jurgen Klopp aveva già vinto 1-2 in rimonta contro il Milan nella precedente partita di Champions League, il 7 dicembre.

CINQUE – I confronti diretti fra Inter e Liverpool, tutti fra Champions League e l’ex Coppa dei Campioni. Questo è il quarto successo dei Reds, i nerazzurri hanno vinto solo 3-0 il 12 maggio 1965 qualificandosi in finale con una magnifica rimonta.

DIECI – Gli anni dopo cui l’Inter è tornata a giocare un ottavo di finale di Champions League. Non accadeva dallo sfortunatissimo 2-1 sul Marsiglia del 13 marzo 2012, con gol subito nel finale, che qualificò i francesi per aver segnato in trasferta (1-0 all’andata). Una regola che non è più in vigore da questa stagione nelle competizioni UEFA.

UNDICI – Gli anni passati dall’ultima volta che l’Inter ha passato il turno dopo aver perso la gara d’andata, contando tutte le competizioni. Accadde il 15 marzo 2011, rimontando lo 0-1 contro il Bayern Monaco vincendo 2-3 all’Allianz Arena grazie a un gol di Goran Pandev allo scadere. E purtroppo è difficile che questo dato possa cambiare fra tre settimane.