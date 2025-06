Inter, dalla lista convocati un indizio di mercato: addio imminente?

Tajon Buchanan non è stato nemmeno convocato per il Mondiale per Club in programma in questo mese negli Stati Uniti. L’Inter, con Cristian Chivu in panchina, manda un segnale piuttosto chiaro.

LISTA – Tra i convocati per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ci sono tanti giovani, anzi tantissimi. Da Francesco Pio Esposito al fratello Sebastiano, da Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch per finire a Gabriele Re Cecconi e Giacomo De Pieri. Cristian Chivu ha voluto portare diversi elementi della Primavera, in più qualche elemento in dubbio per il futuro come Valentin Carboni. Non ha chiamato però con la squadra Tajon Buchanan, l’esterno di rientro dal prestito con il Villarreal.

Buchanan fuori dal Mondiale per Club: Inter chiara!

ESCLUSO! – Buchanan non parteciperà perciò al Mondiale per Club con l’Inter. Esclusione amara per il calciatore, che non ha fatto comunque male con la maglia numero 9 del Villarreal. Ha trovato spazio, minuti e gol importanti come quello a Montjuic contro il Barcellona. In questo stop per le nazionali ha segnato e fatto due assist con il Canada nell’amichevole contro l’Ucraina, eppure questi segnali non sono serviti. L’Inter non farà affidamento su di lui ed è prevista una cessione nell’immediato. Il Villarreal non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro, si attendono altre offerte.