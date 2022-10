Inter, l’importanza di confermarsi: quanto pesa la partita con la Salernitana

Dopo le mille emozioni di Barcellona, riprende il cammino dell’Inter di Simone Inzaghi in Campionato. La vittoria contro il Sassuolo ha dato la spinta giusta per pareggiare al Camp Nou, ora la squadra deve continuare su quest’onda.

NESSUNO – Fino a qualche settimana fa si parlava di esonero per Simone Inzaghi, proprio lui ha invece guidato i suoi in Champions League. Quattro punti nelle due gare contro il Barcellona, a cui vanno sommati i tre contro il Viktoria Plzen, con l’obiettivo ottavi di finale proprio a “soli” tre punti, con due partite da giocare. Quando uscirono i gironi, nessuno si aspettava che l’Inter si trovasse in questa situazione prima del match in casa contro i cechi. Ora l’entusiasmo è alle stelle, grazie all’inversione di rotta rispetto all’inizio di questa stagione.

CONTINUARE – Sarà fondamentale per l’Inter iniziare a incanalare vittorie, in modo tale da poter riprendere in mano le proprie sorti. Domenica a San Siro arriverà la Salernitana di Davide Nicola, oltre ai tre punti, i nerazzurri dovranno confermare il livello delle prestazioni. Inzaghi ora non può più sbagliare, quattro sconfitte sono troppe. Bisogna iniziare un filotto, sfruttando l’entusiasmo che la serata del Camp Nou ha dato a tanti titolari ma anche a diverse seconde linee.

OCCASIONE – A Barcellona, dalla panchina sono entrati Robin Gosens, Kristjan Asllani e Raoul Bellanova, tre elementi misteriosi di questo inizio di stagione. Asllani ha avuto molto più spazio con l’infortunio di Marcelo Brozovic, i due laterali invece hanno giocato con il contagocce. Aver fatto parte di questa impresa nerazzurra può essere una scossa per questi giocatori. Il tedesco è stato l’autore del momentaneo 2-3 dell’Inter, ed è già capitato che dopo un gol pesante, un giocatore si sbloccasse mentalmente (vedi focus). Lo stesso Bellanova ha avuto modo di mettersi in mostra, può essere il momento giusto per dargli la fiducia di cui ha bisogno. Confermare loro tre è un’opportunità per Inzaghi di ampliare la rosa, dandogli lo spazio necessario per poter contare su di loro anche nel futuro dell’Inter.