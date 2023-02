Inter, il Lecce simbolo di una stagione. La partita d’andata è un segnale

L’Inter non è assolutamente nella posizione di sottovalutare le partite: lo dice la classifica, lo dice l’ultima sconfitta, tutto insomma fa alludere a questo. Il prossimo ostacolo sarà il Lecce, la gara d’andata è un segnale.

PARTENZA – Partire ad inizio anno con una vittoria è stato positivo, ma la partita in sé aveva già dato i primi segnali di come sarebbe stata la stagione. Segnare dopo 90 secondi il gol dell’1-0, subire la rete su contropiede e disattenzione in copertura di Marcelo Brozovic, poi vincere all’ultimo minuto di partita con la rete di Denzel Dumfries. Il match di Lecce riassume tutto ciò che è stata l’annata nerazzurra: alti e bassi continui, passati dalle vittorie con Barcellona o Napoli alle sconfitte con Empoli o Bologna. L’Inter sta vivendo il suo peggior momento da quando è arrivato Luciano Spalletti, l’ultimo a fare peggio di Simone Inzaghi in campionato.

Inter, vittoria obbligatoria

SUCCESSO – Simone Inzaghi deve dare risposte, l’occasione con il Lecce è troppo importante. L’Inter non può più sbagliare in campionato, la classifica è preoccupante e lo stop di questa giornata della Roma ha un po’ tranquillizzato. Nonostante questo non ci si può appellare alle sconfitte altrui: c’è bisogno di un’inversione di rotta, che però è invocata da inizio anno senza risultati. Se a ottobre ci si lamentava delle quattro sconfitte nelle prime otto giornate, oggi ci sono da registrare gli stop con Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna. Quattro partite da horror, in cui i nerazzurri hanno perso punti e certezze, sia per lo Scudetto ormai miraggio ma soprattutto per la zona Champions League. Il quinto posto è distante tre punti, pochi per essere all’inizio di marzo. Ci sono gli impegni in Europa e in Coppa Italia. Se si vogliono ottenere i massimi risultati si deve chiudere il discorso in campionato.