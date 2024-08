Inter-Lecce per i primi tre punti dell’anno. Vietato sbagliare!

Sabato alle ore 20.45 l’Inter farà il suo esordio a San Siro contro il Lecce. Simone Inzaghi va alla caccia della prima vittoria della stagione, vietato sbagliare ancora una volta!

SETTIMANA DI DUBBI – Il pareggio con il Genoa ha lasciato diversi dubbi intorno all’ambiente nerazzurro. Gli errori dei singoli hanno inciso e portato al deludente risultato, la prestazione della squadra è stata però di altissimo livello. Tantissime occasioni create, purtroppo la maggior parte sprecate, e fluidità nella manovra in diversi momenti della gara. Yann Bisseck e Yann Sommer hanno completato la ‘frittata‘ tra primo e secondo tempo, ma la fiducia rimane e i segnali sono stati assolutamente positivi.

Inter-Lecce per la prima vittoria dell’anno!

PRIMA – Inter-Lecce segna il ritorno della squadra di Simone Inzaghi a San Siro. Ci saranno diverse novità a partire dalla fascia destra: Benjamin Pavard e Denzel Dumfries prenderanno il posto rispettivamente di Bisseck e Matteo Darmian. Piotr Zielinski sarà disponibile e probabilmente farà il suo esordio con la maglia nerazzurra nel secondo tempo. Il confronto tra Inter e Lecce non dovrebbe lasciar spazio a colpi di scena. La differenza è tanta e i salentini vengono da una sconfitta netta al Via del Mare per 4-0 con l’Atalanta. È vietato sbagliare, anche perché un risultato al di fuori della vittoria sarebbe un problema per la classifica. Meno di 4 punti nelle prime 2 giornate non sarebbero un fantastico biglietto da visita per il 2024-2025.