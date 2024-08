Inter-Lecce sarà una prima volta anche per Oaktree: battesimo fortunato?

Inter-Lecce sarà la prima occasione in cui i vertici di Oaktree saranno presenti a una sfida dell’Inter a San Siro. L’obiettivo dei nerazzurri è di vincere regalando anche spettacolo ai tifosi e alla proprietà.

PRIMA VOLTA – Inter-Lecce, seconda sfida della Serie A 2024-2025 per le due squadre, avrà un valore particolare per la proprietà Oaktree. I nerazzurri arrivano all’incontro con la quasi certa assenza di Lautaro Martinez, con cui dovrebbe coincidere il debutto del duo Marcus Thuram-Mehdi Taremi. L’iraniano è il prescelto per sostituire l’argentino dal primo minuto, stante il rendimento da lui mostrato nel precampionato e tenuto conto del buon impatto da lui avuto in occasione della sfida contro il Genoa.

Oaktree pronto alla prima: Inter-Lecce e il sogno di un esordio vincente!

LA SITUAZIONE – Per Inter-Lecce ci saranno tutti i vertici di Oaktree: Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori. I nerazzurri si auspicano di regalare una prima gioia alla nuova proprietà americana, con un obiettivo chiaro in mente: vincere e convincere. Nella scorsa stagione la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di saper trionfare dominando gli incontri, sostituendo il possesso palla sterile con le verticalizzazioni e il calcio veloce. Riconfermarsi anche in questa annata sarà un obiettivo da realizzare attraverso l’ancoraggio alle proprie idee e ai propri principi.