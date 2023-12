Inter-Lecce è Inzaghi contro D’Aversa. Obiettivo: cancellare l’unico passo falso

In Inter-Lecce di domani (ore 18) Simone Inzaghi sfiderà di nuovo Roberto D’Aversa. Contro cui il tecnico nerazzurro ha un bilancio favorevole. Con un solo precedente da “annullare”.

DOPO DUE ANNI – Inter-Lecce sancisce il nono incontro tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Roberto D’Aversa. Che non si affrontano da oltre due anni. Più precisamente da Sampdoria-Inter del 12 settembre 2021, terza giornata del primo campionato nerazzurro per il tecnico di Piacenza. In quell’occasione la partita finì 2-2, con i blucerchiati che pareggiarono due volte il vantaggio degli ospiti (prima con Federico Dimarco, poi con Lautaro Martinez). Un pareggio che interrompe un bilancio fin lì a senso unico tra i due allenatori.

QUASI PERFETTO – Prima di quel Sampdoria-Inter, Inzaghi e D’Aversa si erano sfidati sette volte tra il 2018 e il 2021, sempre sulle panchine rispettivamente di Lazio e Parma. E su sette incontri il tecnico nerazzurro aveva vinto altrettante volte, tra cui nell’ottavo di finale della Coppa Italia 2020/21. In tre anni, 7 sfide, 7 vittorie per Inzaghi, con 14 gol fatti e appena 2 subiti. Un trend che il “demòne” ha intenzione di riprendere già a partire da Inter-Lecce di domani, continuando a consolidare il primato in classifica.