Inter-Lecce è diventata una trappola, e la squadra deve uscirne

Inter-Lecce è diventata una trappola. La sconfitta in Coppa Italia ha minato convinzioni che sembravano granitiche. E ora la squadra deve dimostrare di essere ancora quella di prima.

PARTITA TRAPPOLA – A volte le partite si complicano per questioni non strettamente legate al match in sé. Proprio per questo la sfida con il Lecce a San Siro per l’Inter è diventata una vera e propria trappola. Una gara sulla carta senza le insidie del grande incontro ora rappresenta uno scoglio persino insormontabile nella percezione di molti. Tutto per le conseguenze della Coppa Italia.

CONSEGUENZE DELLA COPPA – La sconfitta col Bologna ha lasciato delle scorie. Per il risultato in sé, la seconda sconfitta della stagione che ha portato all’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma anche per le conseguenze del risultato. L’Inter è tornata alle sue vecchie abitudini. Magari bella, ma sprecona e vulnerabile. Mentalmente non abbastanza cattiva. I vecchi fantasmi insomma sono tornati a perseguitare tutto l’ambiente. E a tutto questo si aggiunge l’assenza sicura dello scaccia-paure per eccellenza, Lautaro Martinez.

RISPONDERE SUL CAMPO – Un’altra conseguenza della Coppa Italia infatti è l’infortunio del Toro. Il miglior giocatore della stagione, il bomber della squadra. Un ulteriore motivo per cui l’Inter all’improvviso è percepita come fragile. Anzi fragilissima. Debole, in balia degli eventi. Una condizione paradossale, guardando come andavano le cose solo un paio di giorni fa. In cui la squadra, includendo anche Inzaghi, si è messa da sola. E da sola deve uscirne. Le possibilità in campo sono sempre quelle. L’Inter deve continuare a fare quello che in campionato ha sin qui sempre fatto. Per scacciare i tanti, troppi fantasmi nati dalla Coppa Italia.