Inter-Lecce analizzata IN tre punti: Inzaghi versione passato | Ep. 2

Inter-Lecce è la prima partita stagionale a San Siro, dove arriva la prima vittoria in questa Serie A dopo il mezzo passo falso di Genova. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito il secondo episodio

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria e lo fa – da campione d’Italia in carica – davanti al proprio pubblico. Due stelle, due reti e tre punti, che valgono momentaneamente il primo posto in classifica a quota quattro. Analizziamo Inter-Lecce (2-0) di Serie A in tre punti.

Il solito Inzaghi: formazione-tipo (ma senza il capitano)

1. BASE – Lo stop del capitano Lautaro Martinez alla vigilia della partita non stravolge i piani di Inzaghi. Il tecnico nerazzurra si affida alla sua formazione-tipo con una sola eccezione: la novità Mehdi Taremi proprio al posto dell’infortunato Lautaro Martinez. Ciò significa riproporre Benjamin Pavard terzo destro al posto di Yann Bisseck, sfortunato protagonista in negativo nel pareggio di Genova. E significa non aver paura di puntare su Matteo Darmian quinto destro. Le gerarchie, che continuano a vedere Denzel Dumfries seconda scelta, in Inter-Lecce danno ragione a Inzaghi. Darmian apre la partita con una rete al 5′ e lascia il campo solo al 73′, quando entra Dumfries al suo posto. In attesa di vedere se l’olandese prolungherà davvero il suo contratto in scadenza nel 2025, ci sono pochi dubbi: l’Inter riparte dalle certezze passate e dalla solita base. Anche a livello di cambi dalla panchina. Poi ci sarà modo e tempo di vedere qualcosa di diverso, magari quando Piotr Zielinski sarà al 100% della forma. Affidabilità e fiducia.

La certezza nerazzurra: Calhanoglu dal dischetto e in regia

2. REGIA – A differenza di Genoa-Inter, in Inter-Lecce il rigore viene assegnato alla squadra nerazzurra. E a batterlo non può che essere Hakan Calhanoglu, praticamente infallibile dal dischetto. Il centrocampista turco al 70′ segna il gol che chiude la partita. Ed esce dal campo all’82’, sostituito da Krjstian Asllani in cabina di regia. Un avvicendamento che toglie sempre qualcosa all’Inter e alla sua manovra. Il talento albanese non ha ancora la leadership del fuoriclasse turco. Il 22enne Asllani probabilmente non è il backup ideale del 30enne Calhanoglu ma questo lo sa anche Inzaghi. Gli otto anni in più di esperienza ad alti livelli si vedono tutti. E non solo dal dischetto, visto che il numero 20 nerazzurro è sinonimo di garanzia assoluta. L’impressione è che Inzaghi possa iniziare a ragionare sull’inserimento graduale di Zielinski anche nel motore di questa nuova vecchia Inter al fine di far rifiatare più facilmente il coetaneo Calhanoglu. All’occorrenza. Il salto di qualità adesso passa soprattutto da qui. L’esperienza paga.

Le ultime decisioni: il calciomercato dopo Inter-Lecce

3. RISERVE – Nel finale di Inter-Lecce c’è spazio anche per Marko Arnautovic, che fa il suo esordio stagionale al 76′ prendendo il posto di Marcus Thuram, prezioso qualche minuto prima nel guadagnare il calcio di rigore. Una scelta che sembra quasi indirizzare l’Inter negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Inzaghi in un certo senso ufficializza le sue gerarchie in attacco: Lautaro Martinez con Thuram, poi Taremi e infine Arnautovic quarta punta. La quinta? Al momento c’è Joaquin Correa, che si scalda ma non entra nelle partite ufficiali. Meglio non rischiare… L’Inter proverà a piazzare l’esubero argentino entro fine mese ma a quel punto Inzaghi vorrà un’altra quinta opzione in attacco. Chi? E soprattutto, Correa andrà davvero via? Ultimissimi giorni per capirlo, entro e non oltre Inter-Atalanta di venerdì sera a San Siro. La nuova Inter riparte dalla vecchia base titolare ma vuole migliorarsi in e dalla panchina: Zielinski e Taremi aspettano almeno un altro nuovo compagno funzionale all’Inter. E sotto sotto anche Inzaghi.