Da Inter-Lecce a Lecce-Inter, Lukaku e il Salento sono sempre di moda

Lukaku potrebbe fare il nuovo esordio all’Inter proprio contro il Lecce come successo nell’estate del 2019. In quel caso, Big Rom realizzò anche un gol al Giuseppe Meazza

ANCORA LECCE? − Per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter manca veramente pochissimo. La strada è ormai tracciata con lo stesso attaccante belga atteso già settimana prossima in Italia per visite mediche e firme sul contatto. In attesa della definitiva fumata bianca, oggi l’Inter ha assistito alla presentazione del calendario della prossima Serie A 2022/23 (vedi articolo). Si sa, il fato, a volte, può regalare situazioni e circostanze curiose e suggestive: una di queste coinvolge direttamente Lukaku. Da Inter-Lecce del 28 agosto 2019 a Lecce-Inter del prossimo 13/14 agosto 2022 il passo è breve. Con molta probabilità, Big Rom farà il suo nuovo esordio all’Inter proprio contro i salentini.

LA PRIMA − Il primo debutto non andò per nulla male all’attaccante belga, che riuscì subito a timbrare segnando il terzo dei quattro gol con cui l’allora prima Inter di Antonio Conte si sbarazzò del Lecce alla prima giornata. Coincidenza vuole che anche quel Lecce fosse una squadra appena neopromossa in Serie A come quella del prossimo ferragosto. In quel Inter-Lecce del Giuseppe Meazza segnarono in sequenza Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e per ultimo Antonio Candreva, autore di uno più bei gol della propria carriera. Mancano 50 giorni all’inizio del campionato e cresce già l’attesa per l’esordio del Lukaku 2.0 al Via del Mare.