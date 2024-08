Inter-Lecce 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lecce al Meazza finisce per la terza stagione consecutiva col punteggio di 2-0. Ma questa è soltanto una delle curiosità statistiche che ha proposto la partita di ieri sera, la prima in casa della stagione.

Inter-Lecce 2-0, le curiosità statistiche della partita

CINQUE – Le vittorie consecutive alla prima in casa in Serie A. Dopo un 2-2 col Torino del 26 agosto 2018 è stato proprio un Inter-Lecce (4-0 alla prima giornata il 26 agosto di un anno dopo) a far partire la striscia positiva. A proseguire 4-3 alla Fiorentina il 26 settembre 2020, 4-0 al Genoa il 21 agosto 2021, 3-0 allo Spezia il 20 agosto 2022 e 2-0 al Monza il 19 agosto 2023.

CINQUE – Le stagioni di Matteo Darmian all’Inter, tutte con almeno un gol realizzato (e almeno uno in Serie A). Nel resto della sua carriera, di contro, era andato a segno in cinque stagioni su quattordici, per un totale di nove reti (su venti complessive).

UNDICI – Le vittorie consecutive dell’Inter in casa contro il Lecce, le ultime tre (compresa quella di ieri) tutte per 2-0. La serie è cominciata con un altro 2-0, quello del 4 novembre 2001, dopo l’unica sconfitta interna datata 12 novembre 2000 (0-1).

DICIANNOVE – I rigori trasformati da Hakan Calhanoglu su altrettanti calciati da quando è all’Inter. Di questi, ne ha realizzati quindici in Serie A, due in Champions League (compreso quello nella serie finale contro l’Atlético Madrid della scorsa stagione), uno in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana.

VENTUNO – Le partite giocate in casa dall’Inter contro il Lecce, di cui ben diciotto vinte (poi due pareggi, entrambi in Coppa Italia, e una sconfitta ossia quella già citata del 2020). In quattordici circostanze, in aggiunta, c’è stata la porta inviolata e i salentini al massimo hanno realizzato una rete.